Вице-президент ФАР Пятницын: Наговицына может навсегда остаться на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицына, получившая травму при восхождении на пик Победы, скорее всего, навсегда останется на вершине. Об этом в интервью RT заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

По словам господина Пятницына, за всю историю покорения пика Победы ни один альпинист не был спасен и спущен вниз «не на своих ногах» — ни живым, ни мертвым. Для эвакуации тела требуется дорогостоящая и сложная операция, которая может обойтись в сотни тысяч долларов. Сейчас сезон восхождений на гору закончен, а на пике осталось от 30 до 50 погибших альпинистов.

Александр Пятницын подчеркнул, что трагедии с Натальей Наговициной можно было избежать, если бы она подала заявку на восхождение через Федерацию альпинизма, где специалисты проверили бы ее квалификацию и опыт. Поскольку три гида отказались сопровождать россиянку из-за недостаточного уровня подготовки, она, по всей видимости, решила идти на пик как обычный турист, не оформив разрешение официально.

Наговицина сломала ногу при спуске 12 августа, после чего помощь пытались оказать другие альпинисты из штурмового лагеря, оставив пищу и снаряжение. Минобороны Киргизии направило военный вертолет для эвакуации, но он совершил жесткую посадку, и спасательная операция была прервана из-за плохих погодных условий 23 августа. 27 августа кыргызские власти признали альпинистку пропавшей без вести, наблюдая отсутствия признаков жизни на видеозаписях с дронов.