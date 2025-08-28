Под Волгоградом товаровед магазина присвоила 130 тыс. и попала под следствие

Серафимовичский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении товароведа одного из сетевых магазинов уголовное дело о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с января по март этого года фигурантка делала отмены чеков за товары, которые граждане покупали за наличку, создавая мнимую видимость возврата товара, а затем присваивала деньги из кассы. Этими действиями она причинила магазину материальный ущерб на сумму свыше 130 тыс. руб.

Фигурантка возместила ущерб. Предстоит провести бухгалтерскую экспертизу, чтобы выяснить, причастна ли она к другими эпизодам хищения.

Павел Фролов