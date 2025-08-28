Нижегородский подросток получил условный срок за нападение на врача

В Кстове (Нижегородская область) местного подростка осудили за нападение на врача. По данным СКР, его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

По данным следствия, в мае молодой человек, находясь в рентген-кабинете городской больницы, внезапно нанес медику ударов руками по лицу и телу. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь.

По решению суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. От наказания он освобожден и направлен в специальное учреждение закрытого типа.

Андрей Репин