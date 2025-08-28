В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи

В рамках подготовки шоу-концерта «Высоцкий. Высота» были обнаружены ранее неизвестные записи Владимира Высоцкого. Об этом сообщил генеральный продюсер проекта Александр Мамонов в интервью «Российской газете». Уникальные материалы были найдены в личных архивах семьи поэта, архивах театров, личных коллекциях музыкантов того времени.

Для восстановления записей, включая те, которые казались безнадежно испорченными, применили технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому удалось вернуть чистоту и эмоциональную глубину звучания, создав впечатление, что певец записывал песни недавно в современной студии.

Альбом «Высоцкий. Высота» выйдет ограниченным тиражом в 5 тыс. виниловых экземпляров и будет доступен на всех популярных стриминговых площадках. По словам господина Мамонова, название альбома отражает стремление Высоцкого к недостижимым вершинам в творчестве и жизни. Открывающая пластинку «Песня о Земле» концентрирует философию поэта о месте человека во Вселенной.