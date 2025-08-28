Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи

В рамках подготовки шоу-концерта «Высоцкий. Высота» были обнаружены ранее неизвестные записи Владимира Высоцкого. Об этом сообщил генеральный продюсер проекта Александр Мамонов в интервью «Российской газете». Уникальные материалы были найдены в личных архивах семьи поэта, архивах театров, личных коллекциях музыкантов того времени.

Для восстановления записей, включая те, которые казались безнадежно испорченными, применили технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому удалось вернуть чистоту и эмоциональную глубину звучания, создав впечатление, что певец записывал песни недавно в современной студии.

Альбом «Высоцкий. Высота» выйдет ограниченным тиражом в 5 тыс. виниловых экземпляров и будет доступен на всех популярных стриминговых площадках. По словам господина Мамонова, название альбома отражает стремление Высоцкого к недостижимым вершинам в творчестве и жизни. Открывающая пластинку «Песня о Земле» концентрирует философию поэта о месте человека во Вселенной.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Его раннее детство прошло в коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице, о которой позднее поэт написал: «…На тридцать восемь комнаток всего одна уборная…»

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Его раннее детство прошло в коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице, о которой позднее поэт написал: «…На тридцать восемь комнаток всего одна уборная…»

Фото: Архив Н.М. Высоцкой / Фонд В.С. Высоцкого

По воспоминаниям родных и друзей, Владимир Высоцкий был добрым ребенком, очень любившим свою маму, с которой жил до 1947 года, а затем переехал к отцу и его второй жене (на фото) в Германию, где служил отец

По воспоминаниям родных и друзей, Владимир Высоцкий был добрым ребенком, очень любившим свою маму, с которой жил до 1947 года, а затем переехал к отцу и его второй жене (на фото) в Германию, где служил отец

Фото: Фонд В.С. Высоцкого

С детства у Владимира Высоцкого был низкий, густой, недетский голос. Он любил петь. Известен случай, когда на уроке учительница попросила восьмилетнего Высоцкого громко спеть песню. Он согласился, но песню не допел — учительница посчитала, что мальчик, поющий густым басом, просто издевается над ней. Тогда же он написал свое первое стихотворение «Моя клятва», посвященное памяти Сталина. В нем поэт высказывал чувство скорби по недавно умершему вождю

С детства у Владимира Высоцкого был низкий, густой, недетский голос. Он любил петь. Известен случай, когда на уроке учительница попросила восьмилетнего Высоцкого громко спеть песню. Он согласился, но песню не допел — учительница посчитала, что мальчик, поющий густым басом, просто издевается над ней. Тогда же он написал свое первое стихотворение «Моя клятва», посвященное памяти Сталина. В нем поэт высказывал чувство скорби по недавно умершему вождю

Фото: Архив Н.М. Высоцкой / Фонд В.С. Высоцкого

«Где твои семнадцать лет ? — На Большом Каретном!» &lt;br> В 1949 году семья Высоцкого вернулась в Москву и поселилась в доме на Большом Каретном переулке. Тогда же будущий артист начал посещать драмкружок, которым руководил артист МХАТа Богомолов. Однако первые пробы для Высоцкого прошли неудачно — ему было отказано из-за хриплого голоса. Тем не менее он не оставил попыток и вскоре забрал документы из МИСИ, где учился, и поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ

«Где твои семнадцать лет ? — На Большом Каретном!» В 1949 году семья Высоцкого вернулась в Москву и поселилась в доме на Большом Каретном переулке. Тогда же будущий артист начал посещать драмкружок, которым руководил артист МХАТа Богомолов. Однако первые пробы для Высоцкого прошли неудачно — ему было отказано из-за хриплого голоса. Тем не менее он не оставил попыток и вскоре забрал документы из МИСИ, где учился, и поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ

Фото: Н. Львов / Фотоархив журнала «Огонек»

На пробах в 1956 году один из преподавателей спросил Высоцкого: «Что ты умеешь?». «Песни пишу», — ответил Высоцкий. «Мне надо бежать, но минут 30 я тебя послушаю», — сказал преподаватель. В итоге песни затянулись на 2,5 часа, пробы были удачными &lt;br>На фото Владимир Высоцкий в сцене из спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» в постановке Театра на Таганке

На пробах в 1956 году один из преподавателей спросил Высоцкого: «Что ты умеешь?». «Песни пишу», — ответил Высоцкий. «Мне надо бежать, но минут 30 я тебя послушаю», — сказал преподаватель. В итоге песни затянулись на 2,5 часа, пробы были удачными
На фото Владимир Высоцкий в сцене из спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» в постановке Театра на Таганке

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

«Ты к знакомым мелодиям ухо готовь/ И гляди понимающим оком, /Потому что любовь — /это вечно любовь /Даже в будущем вашем далеком» &lt;br>Будучи студентом последних курсов Высоцкий впервые вышел на сцену — в роли Порфирия Петровича в учебном спектакле «Преступление и наказание». Тогда же он смог попробовать свои силы в кино (фильм «Сверстницы», эпизодическая роль студента Пети). Первым театром, в котором по окончании обучения стал работать Высоцкий, был театр имени Пушкина. К 1968 году благодаря роли в фильме «Вертикаль» (на фото), для которого актер также писал песни, Высоцкого знала вся страна

«Ты к знакомым мелодиям ухо готовь/ И гляди понимающим оком, /Потому что любовь — /это вечно любовь /Даже в будущем вашем далеком»
Будучи студентом последних курсов Высоцкий впервые вышел на сцену — в роли Порфирия Петровича в учебном спектакле «Преступление и наказание». Тогда же он смог попробовать свои силы в кино (фильм «Сверстницы», эпизодическая роль студента Пети). Первым театром, в котором по окончании обучения стал работать Высоцкий, был театр имени Пушкина. К 1968 году благодаря роли в фильме «Вертикаль» (на фото), для которого актер также писал песни, Высоцкого знала вся страна

Фото: Одесская киностудия

В 1964 году Владимир Высоцкий начал работать в Театре на Таганке, где прослужил до конца жизни. Вскоре он стал ведущим актером этого театра, что не мешало ему записывать пластинки (в 1968 году вышла его первая авторская грампластинка «Песни из кинофильма &quot;Вертикаль&quot;») и продолжать писать стихи &lt;br> На фото: Владимир Высоцкий в роли летчика Янг-Суна из спектакля Театра на Таганке «Добрый человек из Сезуана»

В 1964 году Владимир Высоцкий начал работать в Театре на Таганке, где прослужил до конца жизни. Вскоре он стал ведущим актером этого театра, что не мешало ему записывать пластинки (в 1968 году вышла его первая авторская грампластинка «Песни из кинофильма "Вертикаль"») и продолжать писать стихи На фото: Владимир Высоцкий в роли летчика Янг-Суна из спектакля Театра на Таганке «Добрый человек из Сезуана»

Фото: А. Шпинев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Со временем любовь к Высоцкому стала всенародной. Его цитировали, спектакли с участием актера собирали аншлаги. Известен случай, когда артист однажды прилетел из очередного путешествия, и его обступила огромная толпа. Все тянули к нему фотографии, или что оказалось под рукой для автографа. Один человек протянул партбилет. Высоцкий, увидев это, сказал: «Зачем? Вас же выгонят из партии». На что тот, немного подумав, ответил: «А, и хрен с ним, распишитесь»

Со временем любовь к Высоцкому стала всенародной. Его цитировали, спектакли с участием актера собирали аншлаги. Известен случай, когда артист однажды прилетел из очередного путешествия, и его обступила огромная толпа. Все тянули к нему фотографии, или что оказалось под рукой для автографа. Один человек протянул партбилет. Высоцкий, увидев это, сказал: «Зачем? Вас же выгонят из партии». На что тот, немного подумав, ответил: «А, и хрен с ним, распишитесь»

Фото: Александр Шпинёв / Фотоархив журнала «Огонек»

Голос Высоцкого со временем стал чем-то вроде альтернативного телевизора. Не вступая в конфликт с властью напрямую, даже пользуясь ее благосклонностью, зарабатывая серьезные по тем временам деньги, будучи выездным и даже неприкрыто шикуя (достаточно вспомнить знаменитый «Мерседес»), Высоцкий не лебезил и не прислуживал. Душевные траты артист компенсировал алкоголем и наркотиками. В 1969 году у него случился первый приступ — в горле лопнул сосуд. Врачи спасли его чудом &lt;br>На фото Наталья Белохвостикова (справа) и Владимир Высоцкий на съемках фильма «Маленькие трагедии»

Голос Высоцкого со временем стал чем-то вроде альтернативного телевизора. Не вступая в конфликт с властью напрямую, даже пользуясь ее благосклонностью, зарабатывая серьезные по тем временам деньги, будучи выездным и даже неприкрыто шикуя (достаточно вспомнить знаменитый «Мерседес»), Высоцкий не лебезил и не прислуживал. Душевные траты артист компенсировал алкоголем и наркотиками. В 1969 году у него случился первый приступ — в горле лопнул сосуд. Врачи спасли его чудом
На фото Наталья Белохвостикова (справа) и Владимир Высоцкий на съемках фильма «Маленькие трагедии»

Фото: Николай Малышев / Фотохроника ТАСС

В интервью Владимир Высоцкий (на фото седьмой слева) часто рассказывал о своих друзьях, среди которых были как известные личности, так и «несколько человек, не имеющих отношения к… публичным профессиям». Однако самыми близкими его друзьями стали актер Василий Шукшин, режиссер Андрей Тарковский, писатель Артур Макаров

В интервью Владимир Высоцкий (на фото седьмой слева) часто рассказывал о своих друзьях, среди которых были как известные личности, так и «несколько человек, не имеющих отношения к… публичным профессиям». Однако самыми близкими его друзьями стали актер Василий Шукшин, режиссер Андрей Тарковский, писатель Артур Макаров

Фото: Валерий Плотников / фотоархив журнала "Огонёк"

Владимир Высоцкий был трижды женат и всегда на актрисах. Но самыми известными его отношениями стал роман с француженкой Мариной Влади (на фото). Она стала некой символической любовью задолго до их личной встречи. Именно ее Высоцкий будил по ночам, чтобы спеть только что написанную песню. В последние годы жизни актера они были не вместе. Многие его друзья были против этой связи, считая ее губительной для артиста

Владимир Высоцкий был трижды женат и всегда на актрисах. Но самыми известными его отношениями стал роман с француженкой Мариной Влади (на фото). Она стала некой символической любовью задолго до их личной встречи. Именно ее Высоцкий будил по ночам, чтобы спеть только что написанную песню. В последние годы жизни актера они были не вместе. Многие его друзья были против этой связи, считая ее губительной для артиста

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Мне страшно повезло, что я попал сразу в театр к Любимову. Потому что он моментально стал использовать мои песни, чтобы они звучали в спектаклях. Очень поддерживал, чтобы я пел на разных вечерах, приглашал просто к себе, чтобы меня слушали его друзья — писатели, поэты, художники и так далее, и он всегда хотел, чтобы я пел, пел, пел» &lt;br>Одной из самых известных ролей Высоцкого в театре стала роль Гамлета (на фото) в одноименном спектакле в постановке Юрия Любимова. Спектакль неоднократно пытались запретить

«Мне страшно повезло, что я попал сразу в театр к Любимову. Потому что он моментально стал использовать мои песни, чтобы они звучали в спектаклях. Очень поддерживал, чтобы я пел на разных вечерах, приглашал просто к себе, чтобы меня слушали его друзья — писатели, поэты, художники и так далее, и он всегда хотел, чтобы я пел, пел, пел»
Одной из самых известных ролей Высоцкого в театре стала роль Гамлета (на фото) в одноименном спектакле в постановке Юрия Любимова. Спектакль неоднократно пытались запретить

Фото: Фотохроника ТАСС

Алла Демидова, Владимир Высоцкий (в центре) и Виктор Штернберг в спектакле московского Театра драмы и комедии на Таганке «Вишневый сад»

Алла Демидова, Владимир Высоцкий (в центре) и Виктор Штернберг в спектакле московского Театра драмы и комедии на Таганке «Вишневый сад»

Фото: Михаил Строков / Фотохроника ТАСС

Высоцкий часто и много гастролировал. Бывал в Америке, где однажды его спросили об «ужасах советского режима». На такой вопрос актер ответил жестко: «Неужели вы думаете, что если у меня есть проблемы с моим правительством, то я приехал решать их здесь?»

Высоцкий часто и много гастролировал. Бывал в Америке, где однажды его спросили об «ужасах советского режима». На такой вопрос актер ответил жестко: «Неужели вы думаете, что если у меня есть проблемы с моим правительством, то я приехал решать их здесь?»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Пожалуй, самой известной ролью Владимира Высоцкого в кино можно считать роль капитана Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя» (на фото). Фразы из этого фильма тут же стали крылатыми, а Высоцкого советские граждане полюбили еще больше

Пожалуй, самой известной ролью Владимира Высоцкого в кино можно считать роль капитана Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя» (на фото). Фразы из этого фильма тут же стали крылатыми, а Высоцкого советские граждане полюбили еще больше

Фото: Гостелерадио

Последние строки, которые Владимир Высоцкий написал за несколько дней до своей смерти: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним / Мне есть чем оправдаться перед Ним»

Последние строки, которые Владимир Высоцкий написал за несколько дней до своей смерти: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним / Мне есть чем оправдаться перед Ним»

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Владимир Высоцкий написал больше 200 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей (в двух частях). Сыграл 20 ролей в театре и около 30 ролей в кино

Владимир Высоцкий написал больше 200 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей (в двух частях). Сыграл 20 ролей в театре и около 30 ролей в кино

Фото: Валерий Плотников / РИА Новости

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в своей московской квартире. Непосредственная причина смерти до сих пор остается спорной, поскольку вскрытие не проводилось

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в своей московской квартире. Непосредственная причина смерти до сих пор остается спорной, поскольку вскрытие не проводилось

Фото: Л. Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонек»

Проститься с бардом пришли около 40 тыс. человек. Благодаря пластинкам «Мелодии» и «магнитофонной культуре» записи Высоцкого были в каждом доме,люди чувствовали его уход как свою личную потерю

Проститься с бардом пришли около 40 тыс. человек. Благодаря пластинкам «Мелодии» и «магнитофонной культуре» записи Высоцкого были в каждом доме,люди чувствовали его уход как свою личную потерю

Фото: Александр Стернин / Фотоархив журнала «Огонек»

Сын Владимира Высоцкого Никита (слева) и художник Михаил Шемякин во время открытия новой экспозиции в государственном культурном центре-музее Владимира Высоцкого

Сын Владимира Высоцкого Никита (слева) и художник Михаил Шемякин во время открытия новой экспозиции в государственном культурном центре-музее Владимира Высоцкого

Фото: Антон Денисов / ТАСС

«Я когда-то умру — мы когда-то всегда умираем,— Как бы так угадать, чтоб не сам — чтобы в спину ножом: Убиенных щадят, отпевают и балуют раем,- Не скажу про живых, а покойников мы бережем»

«Я когда-то умру — мы когда-то всегда умираем,— Как бы так угадать, чтоб не сам — чтобы в спину ножом: Убиенных щадят, отпевают и балуют раем,- Не скажу про живых, а покойников мы бережем»

Фото: Виктор Великжанин / Фотохроника ТАСС

