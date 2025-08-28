Новая реферальная программа ПСБ для ярославских партнеров

ПСБ в Ярославле запустил программу «Новая мотивация», предусматривающую системное поощрение партнеров банка за активность в привлечении новых клиентов, включая компании со сроком регистрации от одного дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Участником программы могут стать индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью. ПСБ разработал для них гибкую бонусную систему, размер вознаграждения в которой зависит от типа привлекаемого клиента, выбранного банковского продукта и других критериев. Программа включает дополнительные выплаты за высокую активность клиентов и прогрессивную шкалу вознаграждения, возрастающую с ростом количества привлеченных компаний, а также специальные выплаты в рамках отдельных продуктовых линеек. Такой подход обеспечивает финансовую эффективность и оптимальные условия для всех сторон партнерства.

«Программа ПСБ «Новая мотивация» – это гораздо больше, чем просто система поощрений. Мы создали продукт, который мотивирует к росту и открывает новые возможности для наших партнеров. С одной стороны, программа дает нашим партнерам возможность получать дополнительный доход, а с другой - предоставляет новым клиентам доступ к проверенным и надежным банковским продуктам, упрощая выбор. При этом мы сделали процесс подключения к программе максимально простым и комфортным - чтобы стать ее участником и начать пользоваться ее преимуществами достаточно всего за одну минуту подать заявку в личном кабинете»,— отметила Мария Холодок, руководитель по агентским продажам Ярославского филиала ПСБ.

Более подробную информацию можно получить в офисе банка по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 64.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251