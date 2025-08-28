ВВС Финляндии планируют отказаться от свастики на знаменах

Военно-воздушные силы Финляндии приняли решение убрать свастику с флагов своих частей в рамках реформы знамен, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на нового командира Карельского авиаполка полковника Томи Бёма.

По его словам, использование свастики вызывало неловкие ситуации, в том числе при сотрудничестве с иностранными партнерами, в частности с США. Поэтому Финляндии следует адаптироваться к современным реалиям и идти в ногу со временем.

Томи Бём отметил, что штаб ВВС уже отказался от использования данного символа, а сейчас обсуждается удаление свастики с флагов всех подразделений. Однако конкретные сроки этого шага пока не названы, но командир надеется, что произойдёт это во время его службы.

Свастика стала символом финских ВВС в 1918 году, когда впервые была нанесена на самолеты. Ее появление связано с гражданской войной в Финляндии и подарком от шведского графа Эрика фон Розена. Этот символ использовался до 1945 года, а в 1950-х его добавили на знамена частей ВВС. На сегодняшний день свастика запрещена или ограничена в использовании во многих странах, что также повлияло на решение финских военных.