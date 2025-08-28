В Казани из-за пассажирки, не оплатившей проезд, пришлось остановить автобус

В Казани остановили автобус из-за агрессивного поведения пассажирки и отказа платить. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП «ПАТП № 2».

В автобусе 62-летняя женщина вела себя неадекватно и отказывалась платить за проезд. Она говорила, что государственная услуга оказывается без оплаты. Пассажиры предлагали оплатить проезд за женщину, но та отказалась. Из-за агрессивного поведения у кондуктора поднялось артериальное давление, а водителю пришлось вызвать полицию.

В отношении женщины составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Нарушительнице выписали два штрафа: 2500 руб. за проезд без билета и 1000 руб. за мелкое хулиганство. Также женщине будет выставлен счет за задержку автобуса и причиненный ущерб.

Марк Халитов