Венгрия активно против

Венгрия подала в суд ЕС из-за решения Брюсселя направить замороженные российские активы на помощь Украине. Как пишет местное издание Portfоlio, Будапешт обжаловал резолюцию о направлении средств в Европейский фонд мира. Документ был принят в мае 2024-го вопреки позиции страны. Речь — о €3-5 млрд в год, которые Киев получал бы за счет прибыли от российских активов. После того, как Венгрия начала блокировать транши, в марте 2025-го в Брюсселе решили, что голос Будапешта необязательно учитывать при обсуждении выделения средств Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Разбирательство в суде Евросоюза вряд ли будет длиться больше года, и шансов на выигрыш дела у Венгрии немного, говорит партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «В Лиссабонском договоре предусмотрено, что по общему правилу решения на уровне Совета ЕС принимаются консенсусом, то есть вообще без голосования. Но все участники сообщества не должны иметь возражений. Однако в ситуации, когда согласия достичь невозможно, а большинство требует принять определенное решение, участники этого сообщества могут отойти от основного правила и сказать: "Хорошо, раз есть кто-то, кто постоянно возражает и не дает прийти к консенсусу, то будем принимать решение без него".

То есть решение не создает обязательств для государства, которое не участвует в принятии, — в данном случае Венгрии. Однако оно и не дает Будапешту никаких прав. Думаю, суд разъяснит ситуацию так: когда в согласовании участвуют 28 членов, добиваться согласия бывает все сложнее и сложнее, и поэтому отход от правила консенсуса в данном случае является совместимым с правом Европейского союза. Если вдруг суд ЕС, вопреки моему ожиданию, вынесет решение о том, что Венгрия права, то дальнейшие транши Украине предоставляться не будут, а те, которые уже ушли, она должна будет вернуть. Но как она их вернет, непонятно. У Киева не то финансовое состояние, чтобы отдавать обратно выделенные деньги. Значит, на многие десятки лет Украина будет должна. В конце концов, эти долги спишут, как периодически списывают развивающимся государствами более экономически сильные страны».

В попытке обойти вето Будапешта в октябре 2024-го Брюссель создал альтернативный механизм помощи Украине. В итоге еврочиновники согласовали кредит Киеву за счет российских замороженных активов в размере €35 млрд. Руководство ЕС уже давно привыкло к демаршам Венгрии, и вряд ли иск страны в суд Евросоюза кардинально изменит положение дел в блоке, рассуждает политолог Александр Сафонов:

«С одной стороны, это серьезный рычаг давления на руководство Евросоюза в том смысле, что Венгрия постоянно получает различного рода дотации из бюджета ЕС.

С другой, у Виктора Орбана и его команды традиционно крайне тяжелые отношения с Брюсселем, а это связано и с политическими моментами, и с экономикой. Конечно, Будапешт пытается выторговать себе новые преференции. Кроме того, подобный шаг демонстрирует определенное дружественное отношение Венгрии к Москве и тоже является возможным рычагом уже в переговорах с Россией о восстановлении и укреплении экономических связей.

Ситуация при этом вряд ли сильно поменяется, но Будапешт выразит недовольство и закулисно, и публично. Но это связано как раз уже внутриевропейскими переговорами, в том числе с экономическими отношениями между Брюсселем и Будапештом. Уверен, в Брюсселе ожидали подобного шага, и, соответственно, обе стороны имеют свои карты для того, чтобы достичь нового экономического компромисса. Подобного рода напряженности в отношениях Брюсселя и Будапешта случаются достаточно регулярно, и каждый раз стороны приходят к определенному соглашению».

После февраля 2022-го Евросоюз заморозил российские активы на сумму около €200 млрд. Они размещены преимущественно в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Летом 2025 года Украина получила более €10 млрд за счет этих средств.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин