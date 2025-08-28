Международные резервы РФ сократились на $3,7 млрд за неделю

Международные резервы России на конец 22 августа 2025 года составили $682,8 млрд, сократившись за неделю на $3,7 млрд. Об этом сообщил Центробанк.

Объем российских международных резервов на 15 августа составлял $686,5, что выше текущего показателя на $3,7 млрд или 0,5%.

В сообщении банка отмечается, что основная причина сокращения международных резервов — это отрицательная переоценка. За прошлый год резервы увеличились на 1,8%, достигнув $609,1 млрд на 1 января 2025 года.