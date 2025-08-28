Последние уголовные дела в отношении региональных министров транспорта

21 ноября 2022 года суд Петрозаводска приговорил к 15 годам экс-министра транспорта Карелии (2018–2020) Алексея Кайдалова по делу о получении взяток при строительстве объектов в аэропорту Петрозаводска.

8 сентября 2023 года экс-министр транспорта Красноярского края (2017–2022) Константин Димитров был осужден на три года и два месяца по обвинению в превышении полномочий при строительстве метро в Красноярске.

6 мая 2024 года по обвинению в получении взятки в размере 5 млн руб. за ускорение оплаты по договорам подряда был задержан министр транспорта Башкирии (2022–2024) Александр Клебанов. Он находился под домашним арестом, а 4 марта 2025 года умер, не дождавшись суда.

27 ноября 2024 года был арестован проработавший на посту менее полугода министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев. Он обвиняется в получении взятки в размере 95 млн руб. за прием работ по ремонту автодорог на территории региона и незаконном хранении оружия. Суд продолжается.

3 февраля 2025 года суд Екатеринбурга приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима экс-министра транспорта Свердловской области (2016–2023) Василия Старкова. Он обвинялся в получении взятки в размере 4 млн руб. за подряды на содержание дорог. В июне экс-чиновник уехал на СВО.

27 июня 2025 года министр транспорта Херсонской области (2023–2025) Александр Балышев был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от представителя компании, участвующей в строительстве дорог. Находится в СИЗО.

22 июля 2025 года Басманный районный суд Москвы арестовал министра транспорта Новгородской области (2022–2025) Константина Куранова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела не раскрывались. Находится в СИЗО.

6 августа 2025 года суд приговорил экс-главу минтранса Самарской области (2012–2024) Ивана Пивкина к штрафу в размере 480 тыс. руб. по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По данным следствия, при его участии был незаконно выбран победитель аукциона на ремонт дороги Самара—Новокуйбышевск. Суд учел 14-месячное пребывание экс-чиновника в СИЗО и освободил его от штрафа.