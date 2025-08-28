WSJ: новые высокоскоростные поезда в США оказались медленнее старых

Национальный железнодорожный оператор США Amtrak начал эксплуатировать первую за 25 лет новую модель высокоскоростных поездов — NextGen Acela. Однако, как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), на практике они будут ездить медленнее поездов предыдущего поколения.

В четверг на маршрут Бостон—Нью-Йорк—Вашингтон вышли пять новых поездов компании. По заявленным техническим характеристикам NextGen Acela способны развивать максимальную скорость 260 км/ч — на 16 км/ч больше, чем поезда компании, выпущенные еще 25 лет назад. Однако, проанализировав расписание Amtrak, газета пришла к выводу, что никакой разницы в скорости между двумя поколениями поездов пассажиры не почувствуют. Более того, два из вышедших на линию новых поездов будут двигаться медленнее, чем их предшественники на том же маршруте.

Amtrak винит в этом парадоксе устаревшую инфраструктуру — рельсы, контактную сеть, стрелочные переводы и семафоры. Северо-Западному железнодорожному коридору, в который входит маршрут от Бостона до Вашингтона, уже более 100 лет. И за все это время инфраструктура на нем практически не обновлялась, а поезда Acela курсируют по тем же путям, что грузовые составы и пригородные поезда, которые куда медленнее поездов Amtrak.

Оператор намерен серьезно обновить Северо-Западный железнодорожный коридор. Стоимость этого проекта — порядка $2,4 млрд. Он предусматривает выпуск 28 составов нового поколения до конца 2027 года, а также модернизацию вокзалов в Вашингтоне и Нью-Йорке, увеличение пропускной способности путей и модификацию объектов технического обслуживания.

Кирилл Сарханянц