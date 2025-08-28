Лидия Сультеева увеличила свое состояние до миллиарда долларов

Лидия Сультеева, жена совладельца ТАИФа Рустема Сультеева, осталась в топ-20 богатейших женщин России по версии Forbes с состоянием 1 млрд 50 млн долларов. Год назад ее состояние оценивалось в 775 млн долларов.

Лидия Сультеева, по информации в Forbes, владеет 50% холдинговой компании «Вулкан», имеющей долю в Татарстанской АО «ТАИФ». В 2021 году она получила 15% акций по итогам объединения СИБУРа с ТАИФом.

В этом году Лидия Сультеева поднялась с 12-й строчки богатейших женщин России в рейтинге Forbes на девятую, увеличив свое состояние на 275 млн долларов. Вторая женщина из Татарстана, входящая в этот список, — Гузелия Сафина, главный советник председателя правления ТАИФа, с состоянием в 500 млн долларов.

Всего по данным Forbes за 2025 год в Татарстане 5 долларовых миллиардеров: Лидия Сультеева, Айрат Шаймиев, Радик Шаймиев, Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов.

Марк Халитов