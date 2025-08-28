Компании работают на репутацию

Российские компании инвестируют в привлекательность своих HR-брендов. Один из инструментов продвижения своих брендов — участие в рейтингах работодателей. С 2010 года такой рейтинг формирует HeadHunter (hh.ru) — крупнейший российский сервис по подбору персонала. Рейтинг формируется на основе нескольких критериев. По результатам анкетирования, опросов, анализа документации в компаниях оценивают развитие HR-процессов, лояльность действующих и бывших сотрудников, а также популярность бренда среди соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2024 года более 20 организаций из Самарской области попали в число лучших работодателей в рейтинге hh. Всего в списке финалистов прошлого года оказались 1729 организаций. По словам директора hh.ru Поволжье Альбины Султановой, число региональных игроков в рейтинге работодателей ежегодно увеличивается. «По итогам рейтинга 2022 года 40% финалистов представляли именно региональные компании (без Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). По итогам 2024 года уже 43% финалистов — это компании из регионов. В 2022 году за звание лучшего боролись компании из 40 регионов, а в 2024 — из 72»,— говорит она.

От заводов до пароходов

Как следует из рейтинга за 2024 год, самарская группа «Аптеки Плюс» стала лидером общероссийского рейтинга среди крупнейшего бизнеса (свыше 5 тыс. сотрудников) в категории «Фармацевтика, аптеки». Группа возникла на базе местной аптечной сети «Имплозия», а затем развернула региональную экспансию. По данным отраслевого портала Vademecum, за минувший год «Имплозия» заняла четвертое место по выручке среди российских аптечных сетей. Группа управляет 5190 точками в 66 регионах страны. В отзывах о работодателе отмечают комфортные условия для сотрудников. Холдинг сотрудничает с «Самарским государственным медицинским университетом» по обучению специалистов. Как сообщается на сайте вуза, совместно с компанией «Аптеки Плюс» создана базовая кафедра управления и экономики фармации, а также учебный центр.

Еще восемь региональных работодателей вошли в число финансистов рейтинга среди крупных компаний. В таких организациях число сотрудников составляет от 1 тыс. человек. Здесь эксперты hh.ru отметили кадровую политику пяти самарских промышленных предприятий, которые в последние годы расширяли свой бизнес. Так, ООО НПП «Бурение» занимается строительством скважин для ведущих российских нефтедобывающих компаний. АО «Авиаагрегат» — производитель комплектующих для авиатехники, участвует в государственном оборонном заказе, рассчитанном на несколько лет. В двух из пяти самарских компаний — АО «Самарский металлургический завод» и АО «ГК «Электрощит»—ТМ «Самара» в 2022 году поменялись собственники. Место иностранных акционеров заняли российские, а сами предприятия увеличили объемы производства и нарастили финансовые показатели.

Также лучшими работодателями среди крупных компаний признали две организации из Тольятти. В АО «Тольяттиазот» сотрудникам предлагают большой соцпакет, собственные жилищные программы и социальную инфраструктуру. Еще один финалист из Тольятти — группа «Фитнес Фуд» (Fitness Food). Холдинг производит продукты питания без сахара под брендами Bombbarr, Snaq Fabriq и Chikalab. Работает предприятие с 2017 года и реализует продукцию в 30 странах. «Сегодня в нашей команде трудится более 2000 человек. Созданы специальные условия для сохранения и развития кадрового состава»,— уточняется на сайте компании «Фитнес Фуд».

В ту же категорию лучших работодателей среди крупных организаций вошел «Самарский государственный медицинский университет». Согласно данным вуза, для сотрудников действует система наставничества и карьерного развития персонала, а также корпоративный университет.

В сегменте «средних организаций» (число работников от 251 до 1000 человек) звание лучших работодателей получили еще семь региональных промышленных компаний. Как правило, они реализуют свою продукцию по всей стране. Например, ОАО «Завод «Продмаш» выпускает металлические конструкции для дорожного строительства и поставляет их на объекты федерального значения. ООО «Кухмастер» — крупный производитель продуктов питания, в прошлом году запустил новые производственные линии по переработке овощей на своем заводе в Волгограде.

В этом же сегменте «средних компаний» оказался еще один региональный производитель ЗОЖ-десертов – тольяттинский бренд Fitness SHOCК (ООО «Фитнес десерты»). Их производство печенья и батончиков без сахара работает лишь с 2020 года. За счет растущего спроса на полезное питание, выручка компании к 2024 году достигла 3,3 млрд руб.

Среди лучших работодателей в этой же категории оказалась самарская группа «АсАвто» (продажа китайских автомобилей), компания «СамГЭС» — генерирующий поставщик электроэнергии, и торговая сеть «Наше золото», созданная в Новокуйбышевске. Сегодня эта сеть сегодня включает более 100 ювелирных магазинов в 65 городах России.

Помимо этого, эксперты hh.ru к числу финалистов рейтинга отнесли ИТ-компанию «Хоулмонт». Указывается, что она с 2008 года создает программное обеспечение для бизнеса, а в ее штате более 500 сотрудников.

Наконец, финалистами рейтинга лучших работодателей стали несколько небольших региональных организаций, чей штат составляет от 100 до 250. Самую высокую позицию среди «небольших» областных организаций занял сервис «Круиз.онлайн». Самарский стартап для бронирования речных круизов в прошлом году получил статус резидента фонда «Сколково».

В этом же сегменты «небольших» отмечены достижения двух ИТ-разработчиков (ООО НПК «Маджента Девелопмент» и ООО «СМС-Информационные технологии»), оператора гостиницы НolidayHall Samara, а также ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис». Последнее занимается передачей электроэнергии для нужд федеральной корпорации «Транснефть». Финалистом рейтинга в 2024 году в четвертый раз стала самарская консалтинговая группа «Бизнес-Гарант». Она занимается бухгалтерским и юридическим сопровождением, а также операциями с недвижимостью. Высокие оценки в рейтинге среди небольших региональных компаний получила сеть студий красоты Nevelin c 4 филиалами в Самаре.

Какие компании из Самарской области стали финалистами рейтинга лучших работодателей сервиса НН по итогам 2024 года

Категория «крупнейшие компании»

Группа «Аптеки Плюс».

Категория «крупные компании»

ООО «Завод приборных подшипников»;

АО «Самарский металлургический завод» ;

АО «Тольяттиазот»;

Группа Fitness Food;

ООО НПП «Бурение»;

ФГБОУ ВО «СамГМУ» МЗ РФ;

АО «Авиаагрегат»;

АО «ГК «Электрощит»—ТМ «Самара».

Категория «средние компании»

ОАО «Завод Продмаш»;

ООО « Кухмастер»

Группа Fitness SHOCK;

ООО «Хоулмонт»;

Торговая сеть «Наше золото»;

Группа «АсАвто»;

АО «Самарагорэнергосбыт» (СамГЭС).

Категория «небольшие компании»

Сервис «Круиз.онлайн»;

Бренд HolidayHall;

Сеть студий красоты Nevelin;

Группа «Бизнес-Гарант»;

ООО « СМС-информационные технологии»;

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»;

ООО НПК «Маджента Девелопмент».

Источник: рейтинг работодателей сервиса hh.ru за 2024 год