Нижегородку осудили за мошенничество с продажей мебели

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении предпринимательницы, обвиненной в особо крупном мошенничестве с продажей мебели. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2020-2022 годах нижегородка заключала с потерпевшими договоры на изготовление и продажу мебели и бытовой техники, не собираясь исполнять обязательства. Клиентам она сообщала ложную информацию о заказах. У 41 потерпевшего она похитила 7,7 млн руб.

Суд назначил ей три года шесть месяцев колонии общего режима.

Владимир Зубарев