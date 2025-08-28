Нижегородку осудили за мошенничество с продажей мебели
Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении предпринимательницы, обвиненной в особо крупном мошенничестве с продажей мебели. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По фабуле дела, в 2020-2022 годах нижегородка заключала с потерпевшими договоры на изготовление и продажу мебели и бытовой техники, не собираясь исполнять обязательства. Клиентам она сообщала ложную информацию о заказах. У 41 потерпевшего она похитила 7,7 млн руб.
Суд назначил ей три года шесть месяцев колонии общего режима.