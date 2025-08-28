Две компании подписали с властями Башкирии соглашения о защите инвестиций

Правительство Башкирии заключило соглашения о защите и поощрении инвестиций с ООО «Агровосток» и ООО «Алан». Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее их проекты были включены в перечень приоритетных.

«Агровосток» планирует инвестировать 600 млн руб. в создание логистического комплекса для хранения и распределения плодоовощной продукции в Уфимском районе. На предприятии создадут 30 рабочих мест.

«Алан» намерен создать гостиничный комплекс с кафе и минимаркетом в Уфимском районе, направив на эти цели 75 млн руб., и создать 12 новых рабочих мест.

ООО «Агровосток», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2004 года. Компания занимается выращиванием зерновых культур. Владельцами являются Афиг Годжаев и Регина Курбангалеева. В 2024 году при выручке 122,9 млн руб. чистая прибыль предприятия составила 4,9 млн руб.

ООО «Алан» зарегистрировано в селе Иглино в октябре 2024 года. Компания специализируется на гостиничном бизнесе. Владельцем является Айрат Фаткуллин.

