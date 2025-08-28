Сотруднице воронежского Росреестра дали реальный срок за получение взяток

Ленинский районный суд Воронежа признал сотрудницу регионального управления Росреестра Марину Кожухарь виновной в получении двух взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Ее приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., а также лишили права занимать госдолжности на пять лет. Кроме того, суд конфисковал 250 тыс. руб., полученные сотрудницей ведомства в качестве взятки. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском управлении Следственного комитета России.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре и октябре 2024 года фигурантка получила через посредников взятки на общую сумму 550 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за обеспечение кадастрового учета и регистрации прав собственности в отношении двух объектов недвижимости.

В ноябре 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что двух сотрудниц воронежского управления Росреестра заподозрили в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следователи считали, что они получили деньги от предпринимателя, работающего в сфере пищевой продукции, за узаконивание самовольной реконструкции и строительства зданий в Советском районе Воронежа.

Кабира Гасанова