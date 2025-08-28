Более ста уличных фонарей пострадали в Самаре после атаки БПЛА

Фонари на восьми улицах Самары были повреждены в результате атаки БПЛА в ночь со среды на четверг. Речь идет об объектах на улицах Заводской, Липяговской, Фестивальной, Арбатской, Восковой, Ковровской, станции Конструкторской и в переулке Кольчугинском. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Вышли из строя 120 светоточек уличного освещения. Аварийная служба завершит детальное обследование и приступит к восстановлению освещения, все необходимые работы будут проведены в ближайшие дни»,— говорится в сообщении.

Иван Носков призвал водителей «быть предельно внимательными, а пешеходов – острожными», особенно ночью. Минувшей ночью вражеские беспилотники предприняли самую масштабную атаку на Самарскую область. Средства ПВО сбили 21 летательный аппарат.

Георгий Портнов