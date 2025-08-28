Бонус-трек для работников

Региональный бизнес меняет кадровую политику и вводит новые HR-решения, стремясь удержать и привлечь сотрудников не только за счет зарплаты, но и с помощью пакета льгот и соцгарантий.



Диктатура рынка

По информации регионального минтруда, на начало 2025 года в Самарской области отмечался рекордный уровень безработицы — он был оценен в 0,3%. Такую ситуацию в ведомстве охарактеризовали как «стабильно низкий» уровень. Без работы оставалось всего 4,7 тыс. человек. Наибольшую кадровую потребность озвучивали предприятия сферы промышленности – они размещали 8,6 тыс. вакансий или 24% от общего числа, организации сферы здравоохранения — 4,8% или 13%, и представители сферы логистики и хранения – 4,5 тыс. вакансий.

По данным Центрального банка, опубликованным в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», нехватка кадров за последнее время сократилась. Тем не менее, потребность в людях остается высокой. Если по итогам IV квартала 2024 года о ней сообщали 34% опрошенных регулятором компаний, то во II квартале доля снизилась до 29%. При этом, бизнес вынужден конкурировать за работников не только друг с другом, но и с федеральными игроками.

По мнению руководителя отдела по развитию регионов сервиса « Авито Работа» Наиля Хафизова, в условиях соискательского рынка труда успешно конкурировать компаниям позволяет развитие HR-бренда.

«Это касается как крупного, так и небольшого бизнеса. HR-бренд помогает повысить заметность на рынке и рассказать кандидатам о том, почему нужно выбрать именно этого работодателя и каковы его преимущества. Кроме привлечения новых кадров, позитивный HR-бренд способствует удержанию имеющегося персонала, выстраиванию долгосрочных отношений с сотрудниками. Для создания условий, в которых хочется работать, нужны не только конкурентные зарплаты, но и возможности обучения и переобучения на рабочем месте, карьерные перспективы, гибкие форматы занятости, прозрачность корпоративных процессов», - считает он.

Все более важными в этом, по мнению Хафизова становятся стабильность и репутация компании, вплоть до четко сформулированной миссии и следованию ей на практике.

«По данным исследования «Авито Работы», 69% работающих россиян знают ценности, которые продвигает их компания-работодатель. При этом 81% опрошенных отмечают, что их собственные ценности совпадают с корпоративными»,— подчеркивает он.

Локальные тренды

По мнению директора hh.ru в Поволжье Альбины Султановой, преимуществом для компаний может стать персонифицированное предложение, для жителей региона или города. Придерживаясь комплексного подхода к развитию HR-бренда, включая учет местной специфики, региональные компании в глазах соискателей оказываются в более выгодном положении.

О том, что знание и учет региональных особенностей может стать весомым преимуществом говорит и Наиль Хафизов. «Знание регионального рынка труда «изнутри» позволяет продумать и предложить более привлекательные условия труда. Чтобы конкурировать в части оплаты, можно внедрять бонусные программы, которые могут «перекрыть» разницу в размере предлагаемого заработка: скидки на продукцию и услуги партнёров, путевки на детский отдых, ипотечная поддержка», - объяснил он. Также среди преимуществ регионов он отметил возможности для более быстрого карьерного продвижения, не только вертикальное, но и горизонтальное развитие карьеры, сотрудничество с местными образовательными учреждениями для целевой подготовки, переобучения и повышения квалификации. Вкладом в поддержание репутации могут стать участие в общественной жизни и социальных проектах городов и областей, поддержка региональных инициатив: культурных, экологических, образовательных и других проектах. «И это может быть не только финансовая помощь, но и информационное, организационное и консультационное содействие»,— считает он.

Практические задачи

Предприятия Самарской области предлагают своим действующим сотрудникам и соискателям системы материальной и иной мотивации. Так, значительный пакет социальных бонусов и гарантий предлагает один из самых крупных работодателей региона — АО «АвтоВАЗ». Так, на предприятии на условиях софинансирования действует программа корпоративного ДМС с возможностью рассрочки на 11 месяцев. Также автогигант оплачивает порядка 84% стоимости обеда или ужина сотрудников. Таким образом, еда на рабочем месте обходится сотрудникам в сумме менее 35 рублей. В ночные смены она полностью бесплатная. Также на условиях софинансирования возможна покупка путевок на санаторно-курортное лечение или отдых. Речь идет об отдыхе на площадках предприятия — «АвтоВАЗ» располагает собственными базами отдыха «Стрежень» и «Голубая гавань», а также санаторием «Алые паруса». Предоставляется скидка в 7-10% на некоторые линейки автомобилей, страховка от несчастного случая на производстве, пособия для женщин в дополнительный 10-тинедельный дородовой отпуск и в отпуске по уходу за ребенком 1,5-3 лет. Также имеется ряд других льгот.

Социальный пакет для работников действует и на другом крупном предприятии — «КуйбышевАзот». Здесь введена система пособий, в частности, за рождение ребенка, а также женщинам-сотрудницам в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, молодым работникам, демобилизовавшимся их армии. Предусмотрена помощь семьям при потере родственника сотрудника и родственникам-пенсионерам, а также ряд других выплат, включая негосударственное пенсионное обеспечение. Ряду категорий работников и при определенных жизненных обстоятельствах предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска. Также «КуйбышевАзот» оказывает помощь в покупке жилья. При внесении начального взноса в 30%, завод выкупает объект, и сотрудник может приобрести его с рассрочкой в 20 лет. Программа действует уже 25 лет, и, по данным сайта компании, ею воспользовались 31% сотрудников завода.

Блок медицинской помощи подразумевает, как собственно такого рода услуги, так и полис ДМС, наполовину софинансируемый предприятием. Также сотрудникам доступна рекреационно-медицинская инфраструктура, оставшаяся с советских времен: медсанчасть, санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», база отдыха «Дружба». Для сотрудников завода и его несовершеннолетних детей путевка будет стоить 25% от стоимости, для других членов семьи — 50%. Поездка на базу детского отдыха обойдется в 15%. Порядка 50-60% работников завода ежегодно проходят программы обучения, позволяющие улучшить свои навыки.

«ОДК-Кузнецов», входящий в корпорацию «Ростех», предлагает мотивационную финансовую программу для начинающих работников, вахтовикам — частичную компенсацию проезда и жилья. В некоторых случаях иногородним работникам оплачивают аренду жилья. Также имеются программы лечения и оздоровления сотрудников, бесплатный корпоративный трансфер к заводу, дотации в заводской столовой.

А РКЦ «Прогресс», часть корпорации «Роскосмос», обещает соискателям, помимо стандартных программ обучения и лечения, мест в общежитии, уникальную возможность – «попасть в отряд космонавтов».

