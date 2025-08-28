Против начальника военного представительства Минобороны возбудили дело

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Его подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей при выполнении гособоронзаказа, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил многомиллионный контракт с АО «Электросигнал» на поставку средств связи. Господин Мороз должен был следить за исполнением условий договора. Однако фигурант подписал документы с неверными данными о стоимости и объемах работ.

В результате условия контракта не были выполнены. Минобороны был причинен особо крупный ущерб. «РИА Новости» уточнили в правоохранительных органах, что фигурант также занимает пост врио начальника 199-го военного представительства Минобороны.

Никита Черненко