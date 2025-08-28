Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мошенники от лица мэра Самары «эвакуировали» один из районов города

Сообщения об эвакуации одного из районов Самары, рассылаемые в медиа якобы от лица главы города Ивана Носкова, является ложной. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Самары Иван Носков

Глава Самары Иван Носков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава Самары Иван Носков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам информации! Напомню телефон служб экстренного реагирования — 112»,— говорится в сообщении.

Чиновник призвал администраторов каналов и групп, а также журналистов проверять поступающую информацию и не распространять ложные сведения. Иван Носков предложил всегда обращаться по таким вопросам в пресс-службу администрации города.

Георгий Портнов