Песков: российские войска продолжают удары по инфраструктуре Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы продолжают выполнять свои задачи и успешно поражают объекты украинской инфраструктуры. Так он прокомментировал журналистам последние массированные удары по предприятиям ВПК Украины.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается»,— сказал он. При этом, отметил господин Песков, Москва готова к дальнейшим переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
Ночью на 28 августа ВС России нанесли групповой удар по военным предприятиям и авиабазам Украины. В атаке использовались высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Минобороны сообщило, что все целы были поражены.