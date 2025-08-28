Песков: российские войска продолжают удары по инфраструктуре Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы продолжают выполнять свои задачи и успешно поражают объекты украинской инфраструктуры. Так он прокомментировал журналистам последние массированные удары по предприятиям ВПК Украины.

«Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается»,— сказал он. При этом, отметил господин Песков, Москва готова к дальнейшим переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Ночью на 28 августа ВС России нанесли групповой удар по военным предприятиям и авиабазам Украины. В атаке использовались высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Минобороны сообщило, что все целы были поражены.