В Россию из Шри-Ланки прилетел пассажир с подозрением на лихорадку денге

Один из пассажиров самолета, который накануне прилетел из Шри-Ланки в Домодедово, может быть болен лихорадкой денге, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство приняло противоэпидемические меры: пассажира госпитализировали, а информацию о нем занесли в информационную систему «Периметр», которую используют для санитарно-карантинного контроля.

Сейчас пассажир находится в инфекционном отделении. У него ринит, высокая температура и слабость. Окончательный диагноз ему еще не поставлен.

Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, уточнила пресс-служба Роспотребнадзора. Рисков распространения инфекции нет, добавили там. Среди симптомов лихорадки — повышенная температура, озноб, боли в костях, суставах и мышцах, отсутствие аппетита, бессонница и тошнота.