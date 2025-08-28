В Самаре экс-силовик, которого обвиняют в получении взятки домом с участком, оставлен под стражей

Бывший замглавы оперативно-розыскной части управления собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области Евгений Мадов не смог выйти из СИЗО. Защита экс-полицейского подала жалобу на продление ареста, но областной суд отклонил ее. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Евгений Мадов обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он получил земельный участок с жилым домом и деньги от учредителей фирм, занимающихся нефтеперевозкой. Вознаграждение предназначалось за попустительство по службе и покровительство.

Переданная недвижимость находится на Гавриловой Поляне в Волжском районе Самарской области. Суд арестовал фигуранта дела по ходатайству следствия. 1 августа мера пресечения Евгению Мадову была продлена еще на два месяца — до 3 октября 2025 года.

Георгий Портнов