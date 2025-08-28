Reuters: Индия нарастит закупки российской нефти, несмотря на давление США

Индия планирует в сентябре увеличить импорт нефти из России на 10-20%, несмотря на давление администрации США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В сентябре Индия увеличит закупки российской нефти на 150-300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Россия снижает цены на сырье из-за остановок нефтеперерабатывающих заводов, которые пострадали от налетов украинских беспилотников, говорится в публикации.

По мнению ведущего аналитика Kpler Сумит Ритолии, Россия останется основным поставщиком нефти для Индии. Ситуация может измениться только, если Нью-Дели выпустит четкую политическую директиву или произойдут значительные изменения в экономике торговли, отметил эксперт.

Брокерская компания CLSA считает, что прекращение закупок российского сырья Индией может привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на миллион б/с. Кроме того, это может вызвать краткосрочный скачок мировых цен, из-за чего баррель нефти будет стоить до $100.