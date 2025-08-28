Права пострадавших при обрушении подъезда в Саратове нарушаются больше месяца

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко заявил о нарушениях жилищных прав пострадавших при обрушении пятого подъезда дома № 2 по ул. Блинова в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По словам господина Филипенко, жители пострадавшего в результате взрыва газа дома все еще не могут вернуться в свои квартиры. Причиной тому затянувшиеся работы по демонтажу и ликвидации последствий происшествия. Прокурор Саратовской области поставил на личный контроль ситуацию с пострадавшим зданием на ул. Блинова.

Сергей Филипенко указал на недопустимость попустительства со стороны органов местного самоуправления, ответственных служб и региональной исполнительной власти. Он отметил: по всем выявленным фактам бездействий и проволочек чиновников, что создает угрозу санитарной и пожарной безопасности, а также нарушает социальные права граждан, организована проверка.

Прокурор Саратовской области пригрозил ответственностью чиновникам, которые допустили волокиту и формальное отношение к своим обязанностям. Он подчеркнул, что прокуратура региона не допустит, чтобы пострадавшие граждане решали свои проблемы сами, и предпримет все меры для скорейшего завершения восстановительных работ. Сергей Филипенко добавил, что жителям дома на ул. Блинова приходится скитаться по временным пунктам размещения или арендовать жилые помещения на свои деньги.

Напомним, взрыв на Блинова, 2 в Саратове в результате утечки газа произошел днем 25 июля. Погибли семь человек, были разрушены квартиры на нескольких этажах. Сообщалось, что владельцам квартир пятого подъезда этого дома выделили более 168 млн руб. на покупку нового жилья в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества.

Павел Фролов