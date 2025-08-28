В Ставрополье начато расследование по факту гибели несовершеннолетнего в больнице

Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку и причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, с 16 по 22 августа 2025 года, несовершеннолетний обратился за медицинской помощью в травмпункт г. Дербент, с болевыми синдромами в области левого предплечья, после чего был направлен в хирургическое отделение ГБУ «Дербентская центральная больница».

В связи с тем, что болевые синдромы не прекратились, а самочувствие ребенка ухудшилось, он был госпитализирован в ГБУ «Туркменская районная больница» Ставропольского края, где скончался.

В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям врачей и качеству оказанной помощи ребенку.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Валентина Любашенко