В Ставрополье начато расследование по факту гибели несовершеннолетнего в больнице
Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку и причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с 16 по 22 августа 2025 года, несовершеннолетний обратился за медицинской помощью в травмпункт г. Дербент, с болевыми синдромами в области левого предплечья, после чего был направлен в хирургическое отделение ГБУ «Дербентская центральная больница».
В связи с тем, что болевые синдромы не прекратились, а самочувствие ребенка ухудшилось, он был госпитализирован в ГБУ «Туркменская районная больница» Ставропольского края, где скончался.
В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям врачей и качеству оказанной помощи ребенку.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.