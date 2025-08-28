53% ижевчан поддержали идею спикера Госдумы не принимать на госслужбу релокантов

53% ижевчан поддерживают идею не принимать на госслужбу и в госкомпании вернувшихся из-за рубежа релокантов, следует из опроса сервиса SuperJob. Его провели после предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина не давать возможности работать в госструктурах уехавшим из России гражданам.

Положительно настроенные к инициативе ижевчане считают, что «доверия к релокантам уже нет и они не могут быть надежными сотрудниками». 29% респондентов затруднились с ответом. 18% опрошенных высказались против предложения господина Володина, утверждая, что «покидать страну и возвращаться — не преступление и если люди вернулись, значит поняли, что в этой стране лучше и они будут работать на благо государства».

Мужчины настроены к релокантам более категорично, чем женщины — 59% и 47%, соответственно. Представители прекрасного пола чаще затруднялись с ответом. Среди горожан в возрасте до 35 лет поддерживает ограничения 36% респондентов, в то время как среди ижевчан старше 45 лет за инициативу выступает 64%. Процент одобрения инициативы увеличивается с ростом доходов: среди граждан, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц, запрет поддерживают 43% респондентов, тогда как среди горожан с заработком свыше 100 тыс. руб. показатель достигает 57%.