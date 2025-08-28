Разместившую ложную информацию об обстоятельствах гибели девушки в Закамске оштрафовали на 30 тыс. рублей

Мировой суд Кировского района Перми оштрафовал местную жительницу за распространение в интернете ложной информации об обстоятельствах гибели девушки. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

Тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая 2025 года на заборе рядом с баром «Пиво и мясо» в Кировском районе Перми. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле). Предварительная версия — несчастный случай.

В ходе расследования уголовного дела полицейские обнаружили в одном из чатов телеграма сообщения с информацией об обстоятельствах гибели девушки, не соответствующих действительности. Ложная информация создавала угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Выяснилось, что сообщения опубликовала отдыхавшая в ночь трагедии в кафе жительница Закамска. Сама автор сообщений позже призналась, что понимала, что публикует недостоверную информацию и распространяет заведомо ложные сведения.

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Кировского судебного района Перми девушка признана виновной в распространении в информационно-телекоммуникационной сети заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Ей назначен штраф в размере 30 тыс. руб., выплатить который ей предстоит в течение двух месяцев