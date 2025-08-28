Фон дер Ляйен: Трамп следит за эпизодом с ударом по представительству ЕС в Киеве

Президент США Дональд Трамп следит за развитием событий вокруг представительства ЕС в Киеве, которое, по словам представителей Евросоюза, со среды на четверг подверглось ночной атаке. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с американским лидером.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Только что разговаривала с президентом Зеленским, затем с Дональдом Трампом, после массированного удара по Киеву, который также затронул наше представительство в ЕС»,— сообщила госпожа Фон дер Ляйен в соцсети X.

«Путин должен сесть за стол переговоров,— написала она. — Мы должны обеспечить Украине справедливый долгосрочный мир с твердыми и заслуживающими доверия гарантиями безопасности, которые превратят страну в "стального дикобраза"».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что руководство Евросоюза вызвало и.о. постпреда России при Евросоюзе Карена Малаяна в связи ночными ударами по представительству ЕС в Киеве. Об ударах вблизи здания представительства ЕС на Украине сообщила утром глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, сотрудники не пострадали. В ходе экстренного брифинга она уточнила, что инцидент произошел в «непосредственной близости» от дипломатической миссии блока.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила журналистам, что представительство ЕС по-прежнему «функционирует» и что сотрудники миссии останутся в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию об ударах по объектам в Киеве заявил, что российские вооруженные силы продолжают «бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры». Он обратил внимание на то, что «удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре, со стороны киевского режима» продолжаются.

Анастасия Домбицкая