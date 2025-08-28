Глава Удмуртии: легкий заработок не должен быть для молодежи выше любви к Родине

Возможность легко заработать не должна стоять для молодежи выше, чем любовь к Родине и безопасность окружающих, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на рабочей встрече, посвященной консолидации усилий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Наша задача — не допустить, чтобы противник, используя элементарный обман, создал у нас в тылу “второй фронт”»,— добавил господин Бречалов. Глава региона напомнил о вынесении приговоров 19-летнему студенту из Глазова за поджог релейного шкафа на железной дороге (12,5 лет лишения свободы) и 17-летней ижевчанке за передачу украинской разведке фотографий оборонного предприятия (6,5 лет лишения свободы).

«Эти действия — не игры и не шутки. За ними страшные последствия. Самое печальное, что совершаемые ими действия не вызваны какими-то убеждениями или идеями. Исключительно меркантильный интерес. И вот здесь — наша главная недоработка»,— сказал глава Удмуртии. Он добавил, что с молодежью постоянно ведется разговор о воспитании, патриотизме и недопустимости экстремизма. «Но жизнь показывает, что мы с ними либо говорим не о том, либо говорим на разных языках»,— посетовал господин Бречалов.

Он призвал представителей вузов, ссузов и профильных министерств обеспечить охват разъяснительной работой всех молодых людей «без исключения». «Нужна достройка — смена языка, форматов, контента, глубины проработки»,— добавил глава региона. Акцент необходимо сделать на «живом и неформальном диалоге с молодежью».