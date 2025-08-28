Второй круг US Open
Мужчины.
Карлос Алькарас (Испания, 2)—Маттиа Беллуччи (Италия) 6:1, 6:0, 6:3.
Тейлор Фриц (США, 4)—Ллойд Харрис (ЮАР) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4.
Зизу Бергс (Бельгия)—Джек Дрейпер (Великобритания, 5) отказ.
Бен Шелтон (США, 6)—Пабло Карреньо Буста (Испания) 6:4, 6:2, 6:4.
Новак Джокович (Сербия, 7)—Закари Свайда (США) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.
Ян-Леннард Штруфф (Германия)—Хольгер Руне (Дания, 11) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.
Рафаэль Коллиньон (Бельгия)—Каспер Рууд (Норвегия, 12) 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5.
Юго Бланше (Франция)—Якуб Меншик (Чехия, 16) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).
Фрэнсис Тиафо (США,17)—Мартин Дамм (США) 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5.
Артюр Риндеркнеш (Франция)—Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18) 6:4, 3:6, 2:6, 6:2, 6:3.
Иржи Легечка (Чехия, 20)—Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4.
Томаш Махач (Чехия, 21)—Жуан Фонсека (Бразилия) 7:6 (7:4), 6:2, 6:3.
Жером Ким (Швейцария)—Брендон Накашима (США, 30) 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6, 7:6 (10:8).
Лучано Дардери (Италия, 32)—Элиот Спиззирри (США) 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.
Женщины.
Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Полина Кудерметова (Россия) 7:6 (7:4), 6:2.
Джессика Пегула (США, 4)—Анна Блинкова (Россия) 6:1, 6:3.
Мирра Андреева (Россия, 5)—Анастасия Потапова (Россия) 6:1, 6:3.
Джасмин Паолини (Италия, 7)—Ива Йович (США) 6:3, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан, 9)—Тереза Валентова (Чехия) 6:3, 7:6 (9:7).
Эмма Наварро (США, 10)—Кэти Макнэлли (США) 6:2, 6:1.
Энн Ли (США)—Белинда Бенчич (Швейцария, 16) 6:3, 6:3.
Присцилла Хон (Австралия)—Людмила Самсонова (Россия, 17) 4:6, 6:3, 6:2.
Элизе Мертенс (Бельгия, 19)—Лулу Сун (Новая Зеландия) 6:2, 6:3.
Тейлор Таунсенд (США)—Елена Остапенко (Латвия, 25) 7:5, 6:1.
Лейла Фернандес (Канада, 31)—Эльза Жакмо (Франция) 2:6, 6:3, 6:2.
Маркета Вондроушова (Чехия)—Маккартни Кесслер (США, 32) 7:6 (9:7), 6:2.
Виктория Азаренко (Белоруссия)—Анастасия Павлюченкова (Россия) 6:3, 6:3.