В Екатеринбурге тренер по плаванию осужден на 12,5 лет за насилие над ученицами

Кировский районный суд Екатеринбурга признал детского тренера по плаванию виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, мужчина обвинялся в совершении 36 эпизодов против половой неприкосновенности.

«Судом установлено, что инкриминируемые деяния по каждой статье особой части Уголовного кодекса Российской Федерации являются продолжаемыми»,— говорится в сообщении.

В связи с чем, суд признал Александра Зырянова виновным в совершении двух преступлений: по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ ( иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей).

«Ему назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с возложением ряда ограничений»,— говорится в сообщении.

Суд запретил ему заниматься тренерской деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на три года. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Полина Бабинцева