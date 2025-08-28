Компании повышают цены из-за миграции в соцсетях

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как российские компании реагируют на запрет рекламы в заблокированных соцсетях.

После того как стало известно о новых ограничениях Роскомнадзора, бизнес реагировал умеренно иронично. Речь о запрете размещать рекламу на заблокированных сервисах, прежде всего в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отдельным жанром в связи с этим стали ролики, где предприниматели заявляли, что абсолютно поддерживают все решения и добросовестно соблюдают правила. Поэтому они просили подписчиков никогда не приходить к ним за лучшим шиномонтажом, и вообще он, возможно, худший, и нет у них никакого оборудования для промпроизводства, которое можно заметить в кадре, и в целом никто не занимался развитием регионального агентства недвижимости в последние 20 лет.

Чем ближе к осени, тем бизнес серьезнее. Компании стали размещать новые уведомления, и некоторые из них — о повышении цен. Так, один из салонов красоты, который специализируется на аппаратных процедурах и эпиляции, вынужден был сообщить, что с 1 сентября тарифы вырастут. И одна из причин в том, что «все труды с 2018 года по продвижению странички будут перечеркнуты». Салон начнет с нуля развивать сообщество в Telegram: для этого нужны ресурсы, так что из-за этого также вырастут цены. Среди других причин — традиционно высокий сезон осенью, а также намерение заменить старые лазеры на аппараты нового образца. Вероятно, на рынке уменьшится число абонементов со скидками, упор сделают на разовые посещения за полную стоимость.

Тем временем медиа пишут о космическом росте стоимости рекламы в Telegram. Еще в первом полугодии, по официальным данным Роскомнадзора, рекламодатели потратили 6,7 млрд руб. на продвижение в каналах блогеров. Лидером по росту доходов стал канал Ксении Собчак — 31,5 млн руб. за полгода. Рост интеграций в Telegram опередил весь инфлюенс-рынок. Продолжение тренда ждем в ближайшие месяцы.

