Даниил Медведев добавил штрафов

Россиянин Даниил Медведев, который в первом круге US Open уступил французу Бенжамену Бонзи, за дисциплинарные проступки оштрафован на $42,5 тыс. Неспортивное поведение теннисиста, который в грубой форме вступил в перепалку с судьей на вышке Грегом Алленсвортом, оргкомитет турнира оценил в $30 тыс. Кроме того, на $12,5 тыс. Медведева наказали за сломанную после матча ракетку. При этом призовые россиянина за выступление в первом круге турнира до вычета налогов составили $110 тыс.

В начале этого года после Открытого чемпионата Австралии Медведева оштрафовали на $76 тыс., в том числе на $10 тыс. за повреждение сетки и висевшей на ней камеры в матче первого круга и на $66 тыс.— за бросание ракетки, повреждение рекламного щита и опрокидывание камеры во втором круге.

Евгений Федяков