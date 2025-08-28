Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по изъятию украинской «дочки» Сбербанка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры против властей Украины, украинского ЦБ и двух американских банков, следует из данных картотеки суда. Ведомство требует их возместить убытки Сбербанка из-за незаконной экспроприации Украиной его дочерней компании.

Ответчиками по иску выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Национальный банк Украины, «Национальный Фонд Инвестиций Украины», The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank N.A. Генпрокуратура подала иск 30 сентября 2024 года.

Речь в иске идет о бывшей «дочке» Сбербанка — Международном резервном банке (МР-банк). Ведомство просит взыскать в пользу российского банка $372 млн, сообщили в октябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По их словам, Генпрокуратура обвиняет Украину в нарушении Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она запрещает без абсолютной необходимости для военных операций изымать и уничтожать имущества другого государства.

В мае 2022 года Украина взыскала 100% акций МР-банка. В совете объяснили конфискацию возмещением убытков Украины после начала специальной военной операции. До этого, с 2007 года МР-банк принадлежал Сбербанку.