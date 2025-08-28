КРЭТ планирует запустить серийное производство пожарных дронов в 2026 году

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ — входит в состав госкорпорации «Ростех») планирует начать серийное производство тяжелого беспилотника для пожаротушения КВВ-1 в 2026 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил представитель компании на выставке «Дрон Экспо» в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КРЭТ планирует запустить серийное производство дрона для пожаротушения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ КРЭТ планирует запустить серийное производство дрона для пожаротушения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам представителя КРЭТ, прототип дрона стоимостью 11 млн руб. предназначен для тушения пожаров в труднодоступных местах и высотных зданиях. Беспилотник подключается к пожарной машине через рукав и может подавать огнетушащую смесь на высоту до 150 метров. Дрон был впервые представлен на выставке «Дрон Экспо» в Казани.

Устройство работает от аккумуляторов до часа или через провод до 72 часов. Габариты дрона составляют 27,1 на 2,7 на 0,9 метра, взлетный вес без нагрузки — 85 кг. Максимальная скорость подъема — 5 м/с, спуска — 3 м/с.

Беспилотник создан головным офисом КРЭТ в кооперации с АО «Фазотрон-ВМЗ». Потенциальным заказчиком выступает МЧС России, которому уже была проведена презентация. Собеседник «Ъ Волга-Урал» отметил, что при серийном производстве стоимость дронов будет ниже прототипа.

Анар Зейналов