Восемь обновленных школ откроют в Ленобласти 1 сентября, на очереди еще три
В День знаний в Ленобласти откроют восемь школ, обновленных по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал открыть до конца года еще три средних общеобразовательных учреждения.
«Мы сделаем все, чтобы быстро получить разрешения и запустить учебу после новогодних каникул. Мы сформируем классы в первую очередь там, где не хватает мест»,— сказал господин Дрозденко.
Глава региона добавил, что для транспортной доступности учебных учреждений власти Ленобласти передали 40 автобусов, планируют поставить еще 60. В 2026 году работа со школами продолжится, будет построено и реконструировано еще 14 объектов образования.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет госзаказа Ленобласти объявил конкурс на строительство здания общеобразовательной школы в микрорайоне Черная речка города Сертолово. На возведение объекта власти региона готовы потратить 1,147 млрд рублей.