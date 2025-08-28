Средняя скорость скачивания у абонентов «МегаФона» в Подмосковье выросла на 11% в рамках первого этапа рефарминга. Инженеры модернизировали сотни базовых станций, применили технологию DSS, которая распределяет ресурсы между 3G и LTE-сетями в зависимости от нагрузки. Подобные программы «МегаФон» реализует в 75 регионах страны. В Подмосковье рефарминг коснулся семи крупнейших городских округов: Долгопрудного, Мытищ, Королёва, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец.

С 1 сентября граждане при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 тыс. руб. не смогут получить деньги сразу — законом вводится «период охлаждения», чтобы защитить людей от оформления ссуд под воздействием мошенников. Банки и микрофинансовые организации будут выдавать заемные средства на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. руб. только через четыре часа после подписания договора, свыше 200 тыс. руб. — через 48 часов.

Компания Anthropic, разработчик Claude, самого продвинутого ИИ для программирования, выяснила, что хакеры эффективно использовали ее агента Claude Code для кибератак. По ее данным, в одном случае хакеры за месяц украли данные у 17 учреждений, причем ИИ выступил и техническим оператором, и консультантом. А в дальнейшем — специалистом по психологическим операциям, писавшим под конкретный профиль вымогательские письма тем, чьи данные были украдены. Заодно он подгонял сумму выкупа под конкретного человека.