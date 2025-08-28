Снижение в квадрате

За полгода в регионе сдали в эксплуатацию 678 тыс. кв. м жилья, в том числе 161 тыс. кв. недвижимости в многоквартирных домах. Это на 30 % ниже показателей прошлого года. До конца года застройщики планируют сдать еще 607 тыс. кв. м. Из общего объема возводимого жилья в области реализовано 34% квартир, что меньше, чем удалось продать в аналогичном периоде 2024 года. Несмотря на это стоимость квартир по региону, за исключением Самары, продолжает расти.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объем строительства жилья на территории Самарской области снижается второй год подряд. Всего в прошлом году сдали в эксплуатацию 2,013 млн кв. м жилых помещений. Изначально перед регионом ставился план сдачи в 2,214 млн кв. м. Из построенного жилья на долю многоквартирных домов приходилось 670 тыс. кв. м, что меньше на 16% по сравнению с результатом за 2023 год.

В этом году тренд на сокращение объемов строительства в сегменте многоквартирных домов усилился. За шесть месяцев этого года в области ввели в эксплуатацию 678 тыс. кв. м жилья, из которых на долю многоквартирных домов приходится 161 тыс. кв. м. Это на 30% меньше, чем было сдано за первое полугодие в 2024 году.

Из-за удорожания кредитов и падения спроса многие девелоперы предпочитают отложить реализацию новых проектов, поэтому в ближайшие годы объемы строительства, вероятно, продолжат снижаться.

Если в целом по региону за последнее время средняя стоимость новостроек постепенно увеличивается, то в Самаре ситуация не столь однозначна.

Согласно данным наш.дом.рф на основе проектных деклараций, в июле текущего года стоимость 1 кв. м в Самарской области составляла 118,074 тыс. руб. В январе этого года строящееся жилье стоило 112,575 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, за семь месяцев нынешнего года цена кв. м в регионе подорожала на 5,499 тыс. руб. или на 4,65%. За год, с июля 2024 года стоимость кв.м. выросла на 16%.

Исходя из данных сервиса «Яндекс Недвижимость», цена кв.м. новостроек в Самаре с мая, наоборот, снижается. В июле медианная цена 1 кв. м в новостройках составила 124 тыс. руб., тогда как в июне она равнялась 127 тыс., а в мае — 128 тыс.

Дольщики не спешат с покупками

Темпы реализации квартир в строящихся домах по сравнению с прошлым годом замедлились.

По данным на 15 августа 2025 года, в Самарской области 78 застройщиков возводили 167 многоквартирных жилых домов. Общая площадь строящегося жилья в этих объектах составляет 1,83 млн кв. м. или 33 тыс. квартир. Соответствующие цифры приводятся в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Из 1,83 млн кв. м жилья в продаже находятся 82% недвижимости, то есть 1,504 млн кв. м. На июль 2025 года продано было 34% от общего объема строительства — 632 тыс. кв. м. или 42% от объема жилья, предлагаемого к продаже.

Для сравнения, в июле 2024 года в регионе строилось 1,973 млн кв. м жилья. Из них продажи были открыты по 1,515 млн кв. м (76,8%). Проданная площадь составляла 724 тыс. кв. м, то есть 37% от общего объема или 47,8% от объема жилья, выставленного на продажу.

Большая часть возводимых сегодня новостроек традиционно возводится в столице региона, Самаре. Это 1,437 млн кв. м. На втором месте по объемам строительства находится Тольятти с 217 тыс. кв. м. Далее третью и четвертую позицию занимают два населенных пункта соседнего с Самарой Волжского района. Там девелоперы строят новые микрорайоны. Так, в сельском поселении Черноречье возводится 57 тыс. кв. м, в городском поселении Смышляевка — 51 тыс. Еще у восьми населенных пунктов в муниципалитетах объемы строительства составляют от 0,6 тыс. кв. м до 15 тыс. кв. м.

Лидеры строек уходят в отрыв

Крупнейшие девелоперы Самарской области за год нарастили долю на строительном рынке. При этом общее число строительных компаний немного уменьшилось.

По данным за июль 2025 года, всего в регионе 78 строительных компаний возводили 1,834 млн кв. м. жилья в многоквартирных домах.

Лидирующие позиции по объемам строительства занимают два застройщика: ГК «Новый Дон» (465 тыс. кв. м) и ГК «Древо» (214 тыс. кв. м). В совокупности два этих холдинга строят 37 % от общего объема многоквартирных домов. От них серьезно отстают другие участники рынка. Так, ГК «Трансгруз» строит 68 тыс. кв. м, ООО СЗ «Ракита» — 58 тыс., ГК «Развитие» и УК «Альянс Менеджмент» - по 56 тыс., СЗ «Архитектор» - 55 тыс., и «Корпорация «Кошелев» — 51 тыс.

Годом ранее, в июле 2024 года, в регионе застройщиками выступали 81 компания. Они возводили 1,973 млн кв. м. жилья. Так, на счету группы «Новый Дон» значилось 384 тыс. кв. м строящихся объектов, а у «Древа» — 260 тыс. Соответственно, тогда доля рынка двух крупнейших девелоперов составляла 32 %. Третью позицию по объемам строительства в июле 2024 года занимало ООО «СЗ «Ракита» с 102 тыс. кв. м. Далее шли «Корпорация «Кошелев» (71 тыс. кв. м) и ГК «Финстрой» (68 тыс. кв. м). В нынешнем году эти застройщики возводят меньшие объемы жилья.

Основные показатели рынка новостроек в Самарской области

Строится 1,834 млн кв. м — 33 тыс. квартиры;

Стоимость 1 кв. м составляет 118,074 тыс. руб. за 1 кв. м;

Продажи открыты у 1,504 млн кв. м.

Распроданность составляет 34% от общего объема строящегося жилья;

Объем привлеченных средств — 74,637 млрд руб.

Строительство ведут 78 застройщиков.

Источник: наш.дом.рф

Евгений Чернов