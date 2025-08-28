Суд в Чкаловске снял с выборов «двухпартийного» кандидата

Чкаловский суд Нижегородской области по иску территориальной избирательной комиссии снял с выборов кандидата в местный совет депутатов по округу №17 — директора ООО «ЖилКомСтрой» Олега Новикова. Об этом сообщили в суде 28 августа 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ТИК обратилась в суд, так как установила, что кандидат, выдвинутый от КПРФ, в июне 2024 года был принят в другую партию. При этом по закону одна партия не может выдвигать в своем списке кандидата, который состоит в другой партии.

По данным суда, Олег Новиков был принят в члены партии «Новые люди» и «принимает активное участие в деятельности реготделения».

Всего на выборы по этому округу выдвинулись четыре человека, в том числе и кандидат от «Новых людей» — сотрудник администрации Чкаловска Дмитрий Бодров. Также в выборах участвуют временно неработающий Владислав Новожилов (ЛДПР) и коммерческий директор ООО «ПИК Развитие НН», действующий депутат Павел Паронян («Единая Россия»).

Галина Шамберина