Фирма из Коми отправила в Турцию контрабандного леса на 42 млн рублей

В Коми вынесен приговор фигурантам дела о контрабанде леса в Турцию. С ноября 2021 года по март 2023 года они поставляли по внешнеторговым контрактам в Турцию незаконно приобретенные и переработанные на территории России лесоматериалы. Объем превысил 4 тыс. кубометров таможенной стоимостью 42 млн руб., сообщили «Ъ» в прокуратуре Коми.

Вид легальности товару группировка придала при помощи недостоверного декларирования, уточнили в ведомстве. Для облегчения проведения незаконных операций директор предприятия на свою знакомую фиктивно зарегистрировал частную организацию. Дело вело следствие регионального УФСБ.

Сыктывкарский городской суд признал директора фирмы и бухгалтера виновными по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил соответственно к двум годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. руб. и к двум годам и штрафу в 200 тыс. руб. «Также с них в солидарном порядке было решено конфисковать в доход государства имущество, стоимость которого соответствует перемещенным через границу лесоматериалам»,— отметили «Ъ» в надзорном ведомстве.

Дарья Шучалина, Сыктывкар