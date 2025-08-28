В центре Москвы тушат пожар рядом с рестораном

Сотрудники МЧС тушат пожар на Бакунинской улице Басманного района в Москве. Как сообщило ведомство в Telegram-канале, под навесом административного здания загорелся мусор. Огонь распространился на 15 кв. м.

«Принятыми мерами загорание было оперативно локализовано. Проводятся работы по полной ликвидации»,— отметили в пресс-релизе. Информации о пострадавших нет.

Незадолго до этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что пожар произошел рядом с «рестораном с универсальной кухне». Людей из заведения эвакуировали.