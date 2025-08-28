Мишустин: ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2%

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России в первом полугодии 2025 года вырос на 1,2%. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин отметил, что «вопреки всем вызовам» динамика внутреннего валового продукта (ВВП) осталась в этом полугодии положительной, передает слова премьер-министра пресс-служба правительства. Доходы российского бюджета составили 17,5 трлн руб. — это превысило аналогичный показатель прошлого года и прогноз. А коэффициент исполнения финансовой дисциплины в первом полугодии 2025 года стал самым высоким за пять лет.

Расходы увеличились на 1,4 трлн руб. Правительство выделило ресурсы на развитие образования, культуры, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, деньги пошли на поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, подчеркнул премьер-министр.

Структура поступлений в казну продолжила меняться. На долю нефтегазовых доходов пришлось около 73%. Это говорит о расширении роли в экономике секторов, где добавленная стоимость выше, чем при добыче сырья, сказал господин Мишустин.