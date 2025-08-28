Со сцены на подиум

В истории моды нередко случается, что на руководящие посты приходят люди из «соседних цехов». Чаще всего это музыканты. Почему модные бренды так любят работать с исполнителями, вопрос открытый — у творческого процесса, как известно, нет единого сценария. Вспоминаем самые громкие и свежие случаи назначения артистов на должности в мире моды.

SZA и Vans

В середине августа Vans, марка, специализирующаяся на кедах для скейтбординга, объявила о новом назначении. Художественным директором бренда стала певица SZA. Она будет отвечать за художественное видение рекламных кампаний, а также участвовать в разработке новых моделей. Почему именно SZA должна возглавить креативное направление, непонятно. В пресс-релизе марки говорится, что у Vans и певицы «схожая энергетика», которую они и хотят воплотить в своих коллекциях. SZA стала первым художественным директором в истории бренда — они сразу заключили контракт на несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Следующая фотография 1 / 6 Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans Певица SZA в рекламной кампании Vans Фото: Vans

A$AP Rocky и Ray-Ban

Судя по всему, Vans вдохновились примером другого бренда. Ray-Ban в феврале 2025 года тоже объявили о назначении своего первого в истории креативного директора — и тоже из мира музыки. Рэпер A$AP Rocky возглавил художественное направление Ray-Ban: в задачи Роки входит создание новых моделей, консультации по рекламным кампаниям и бутикам бренда. Исполнитель уже представил несколько моделей Ray-Ban, созданные при его участии,— коллекции получили название Blacked Out и Puffer.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рэпер A$AP Rocky в рекламной кампании Ray-Ban Фото: Ray-Ban Рэпер A$AP Rocky в рекламной кампании Ray-Ban Фото: Ray-Ban Следующая фотография 1 / 2 Рэпер A$AP Rocky в рекламной кампании Ray-Ban Фото: Ray-Ban Рэпер A$AP Rocky в рекламной кампании Ray-Ban Фото: Ray-Ban

Правда, в случае с A$AP Rocky назначение выглядит более логичным, чем в случае SZA и Vans. За свою карьеру рэпер множество раз доказал — мир моды ему не просто близок, Роки стал частью этого мира. Он регулярно работал с дизайнерами модных домов, на Неделях моды он посещал ключевые показы, сидя в первом ряду. С самого начала A$AP Rocky убедительно доказывал, что он и мода — логичное соединение. Поэтому со стороны Ray-Ban это было правильное назначение: неочевидный креативный директор, который при этом прекрасно понимает свою задачу и обладает должным уровнем экспертизы.

Фаррелл Уильямс и Louis Vuitton

Не совсем честным будет относить Фаррелла только к музыкальному лагерю. Если A$AP Rocky в течение карьеры выказывал интерес к моде, то Фаррелл всегда занимался ей напрямую. Бесконечные совместные коллекции с adidas Originals, работа с Ниго и вывод его марки BAPE на американский рынок, создание собственных брендов Billionaire Boys Club и ICECREAM — Уильямс чувствует себя в роли дизайнера не менее уверенно, чем в роли исполнителя и продюсера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фаррелл Уильямс на показе мужской одежды Louis Vuitton Весна/лето 2025 в Париже Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Фаррелл Уильямс на показе мужской одежды Louis Vuitton Осень/зима 2024-2025 в Париже Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Фаррелл Уильямс на показе мужской одежды Louis Vuitton Весна/лето 2025 в Париже Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Фаррелл Уильямс на показе мужской одежды Louis Vuitton Осень/зима 2024-2025 в Париже Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Именно поэтому после смерти Вирджила Абло французский модный дом Louis Vuitton обратился к Фарреллу, чтобы тот занял место креативного директора. Пост он занял в феврале 2023 года и с тех пор представил несколько коллекций, в том числе в рамках Недели моды в Париже. Видение Уильямса воспринимается неоднозначно, многие утверждают, что пост креативного директора должен занимать человек, прошедший карьеру в мире моды — однако вряд ли Фаррелла можно обвинить в недостатке опыта. А в моде, как и в любом искусстве, объективных критерий оценки быть не может — как говорится, дело вкуса.

Илья Петрук