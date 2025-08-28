Житель Балакова пойдет под суд за стрельбу в троллейбус «Адмирал»

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 23-летнего жителя Балакова уголовное дело по факту стрельбы в троллейбус «Адмирал» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, днем 5 июля этого года находившийся на остановке общественного транспорта фигурант несколько раз выстрелил в заднее стекло троллейбуса из пневматического пистолета. На тот момент в транспортном средстве были пассажиры.

Фигурант признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Прокуратура Балакова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов