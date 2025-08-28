Житель Советского округа получил три года за гибель водителя самосвала

Георгиевский суд вынес приговор 46-летнему жителю Советского округа, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Он осужден по части 3 статьи 264 УК РФ. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года на дороге между Георгиевском и Новопавловском. Водитель грузового автомобиля не проверил исправность сцепного устройства перед поездкой. Из-за отсутствия гайки тягового крюка случилось расцепление с прицепом, что привело к столкновению с самосвалом, следовавшим во встречном направлении.

В результате аварии водитель самосвала погиб. Государственное обвинение по делу поддерживала Георгиевская межрайонная прокуратура.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян