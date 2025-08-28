Жителя Ишимбая осудили за предложение взятки инспекторам ДПС

Ишимбайский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признав его виновным в приготовлении к даче взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ) сотрудникам Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле этого года сотрудники ГАИ остановили автомобиль Lada Granta под управлением фигуранта уголовного дела, от которого исходил запах алкоголя. Водитель предложил инспекторам 15 тыс. руб. за отказ от составления протокола об административном правонарушении. Инспекторы сообщили об этом своему руководству.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова