Предельный возраст пилотов гражданской авиации хотят поднять до 67 лет

27 августа стало известно, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предлагает повысить предельный возраст для пилотов гражданской авиации с нынешних 65 до 67 лет. IATA оговаривает, что в таком случае в экипаже должен быть еще один пилот возрастом младше 65 лет.

Сообщается, что мера предлагается для решения проблемы нехватки пилотов. IATA отмечает, что в случае повышения предельного возраста для пилотов должны проводиться тщательные медицинские обследования.

Предложение IATA будет рассмотрено на ближайшей генеральной ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая состоится 23 сентября. В последний раз ИКАО повышала предельный возраст для пилотов в 2006 году — с 60 до 65 лет, объясняя это результатами медицинских исследований об увеличении продолжительности жизни в мире.

Евгений Хвостик

