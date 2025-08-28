К первому сентября готовятся премиально

Школьный образ для поколения альфа — комплект премиальной одежды к новому учебному году может обойтись в 1 млн руб. Собеседники “Ъ FM” говорят, что среди российских подростков из богатых семей складывается отдельная фэшн-субкультура. Аксессуар или предмет гардероба, который выбирают на первое сентября такие ученики, часто стоит как полный комплект школьной формы для целого класса. Тему продолжит Станислав Крючков.

Подстраиваться под модные тенденции некоторым приходится с помощью реплик люксовых марок. Но и они стоят серьезных денег. Для тех же школьников, чьи родители в средствах не ограничены, бюджет образа на День знаний составит по меньшей мере несколько сотен тысяч рублей. Такие закупки доверяют специалистам, говорит заместитель гендиректора «ВМТ Консалт» Мария Тодорова: «Это скорее будет целенаправленная закупка через байера. Рубашка может стоить, например, 80 тыс. руб., юбка для девочки —150 тыс. руб. Если мы говорим про какие-то западные бренды, цены уходят в бесконечность и достигают 1 млн руб.».

Подростки обращаются к ностальгии по 1990-м и ранним 2000-м. Базовые вещи иногда покупают в сегменте midl как расходники. А вот обувь и сумки — всегда в премиальных магазинах. Что-то приобретается на зарубежных площадках, делится данными представитель CDEK.Shopping Екатерина Зубенина: «Средний чек детских премиальных товаров из-за рубежа – 24 тыс. руб. против 58 тыс. руб. у взрослых. Лидерами среди детских премиальных брендов остаются Burberry, Gucci, Bogner, Stella McCartney, Stone Island, Maison Margiela. Чаще всего россияне заказывают детские товары из США, Китая и Германии».

Настоящий премиум начинается в старших классах — здесь Armani и Gucci, свитеры Sister Jane или You Wanna. В элитных школах речи о единой форме не идет, и сформировались особые предпочтения, отмечает гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов: «Собрать ребенка в школу — это порядка 350-400 тыс. руб. Юбки, трикотажные свитера, по 70-80 тыс. руб., обувь, которая может стоить и 100 тыс. руб. Произошла массовая отстройка от общемировых трендов, и у нас в стране альфа одеваются максимально отлично от стран европейских. Это широченные штаны, огромные ботинки, Balenciaga, каффы — субкультура, которая формируется на наших глазах. За этим очень прикольно наблюдать. Это происходит и в сегменте лоу-прайса, и уж тем более в премиуме, где есть варианты ярче и интереснее — коллаборация с кем-то, либо если это разрисовано вручную каким-то художником».

По данным “Ъ FM”, растут обороты и российских марок. Но они работают скорее в пограничной зоне — между масс-маркетом и товарами средней ценовой категории, объясняет фэшн-директор MVM Group Лидия Александрова: «На вкус и цвет, что называется. Для того, чтобы собрать младшего школьника опрятно, красиво, модно, качественно, потребуется где-то от 15 тыс. руб. Приходят на ум те бренды, которые мы все любим, и к которым мы привыкли: Lusio, Selfmade, на самом деле их много».

Дополнительный колорит в премиум-образы школьников привносит массовая культура, актуализируется немного позабытое или то, чего долго ждали, объясняет куратор программ Британской высшей школы дизайна Розмари Турман: «Много ярких цветов, пэчворк, такие ретро-темы. В этом сезоне я бы скорее выделила готику и гранж по следам вышедшего сезона сериала "Уэнсдей", и на самом-то деле тема эта к осени всегда традиционно набирает обороты.

К этому еще бы добавила, безусловно, аниме и инфантильные, откровенно детские темы, например, как Labubu. И, конечно, стандарт, неизменный тренд — это преппи, университетский вайб, настроение. Подходит, кстати говоря, не только детям, но и растет в запросах с точки зрения взрослой моды».

Отдельная тема — объемные школьные рюкзаки. Но уж с размерами ранцев в России справлялись во все времена.

