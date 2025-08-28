Обновления для высшей школы

Вузы Самарской области внедряют в свои образовательные процессы современные технологии и цифровые экосистемы. С другой стороны вузы сами формируют базу для технологического развития региона, расширяя учебные программы обучения по ИТ-направлениям.

Образование в вузах Самарской области меняется под влиянием цифровизации. Один из основных трендов при этом – создание цифровой образовательной среды (ЦОС), что обеспечивает доступ обучающихся к современным образовательным ресурсам. Второй тренд касается построения в цифровой среде индивидуальной образовательной траектории. Также цифровизация должна помочь системе образования снизить бюрократическую нагрузку за счет автоматизации процессов.

В Самарской области реализуется стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Она включает несколько направлений: внедрение электронных образовательных ресурсов, применение интерактивных технологий и развитие онлайн-образования.

Драйвер изменений

Как уточняют в региональных вузах, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс решает несколько задач. Во-первых, университеты стремятся сделать обучение более доступным и удобным, развивать онлайн-образование, а также поддерживать непрерывное образование выпускников.

Как комментируют в СамГМУ, за 2024-2025 год в университете появилось два основных новшества для удобства для студентов: цифровое расписание и электронная зачетка. «Эти опции внедрены в личные кабинеты студентов, которые регулярно пополняют свой функционал. Расписание обновляется онлайн. В электронной зачетке оценки сразу появляются после сессии. С этого года первокурсникам вообще не выдают бумажные зачетки, только электронные. У старших курсов пока остались и бумажные, но все оценки дублируются в системе», — рассказывает директор Института цифрового развития СамГМУ Сергей Одобеску.

Цифровизация коснулась не только студентов, но и преподавателей. «В обновленном личном кабинете обучающегося добавлен интерфейс для директоров образовательных институтов и специалистов центра карьеры по работе с вакансиями для обучающихся. Существенно расширен перечень электронных документов для взаимодействия с университетом. При их формировании на стороне вуза используется квалифицированная электронная цифровая подпись (ЭЦП)», — пояснил Сергей Одобеску.

Своя экосистема функционирует и в СамГТУ. Так, в университете разработана цифровая платформа, представляющая собой единую информационную среду взаимодействия всех структурных подразделений вуза в ходе учебного процесса. Продолжается работа над сервисами, упрощающими создание реестра образовательных программ, коллекции учебных модулей, составления расписания занятий.

По информации учебного заведения, для индивидуализации образовательного процесса в вузе спроектирован и дорабатывается сервис «Индивидуальная образовательная траектория». Он позволит студентам сформировать индивидуальный учебный план посредством выбора модулей для изучения, а также осваивать дополнительную квалификацию по смежному направлению подготовки.

В СамГТУ в качестве одного из ключевых общеуниверситетских сервисов, интегрированных в электронную образовательную среду, выделяют «Биржу проектов». «Инструмент поддерживает инновационную и предпринимательскую деятельность обучающихся. С его помощью можно контролировать ход работы над научно-исследовательским, инженерно-технологическим или предпринимательским проектом. Он позволяет отслеживать прогресс, а также отбирать наиболее перспективные студенческие инициативы для поддержки и продвижения их на университетском, региональном и федеральном уровнях. Через сервис политеховцы подают заявки на участие в проектах, регистрируются в командах и учебных группах, формируют расписание проектной работы, индивидуальное расписание проектных дней в личных кабинетах студентов»,— говорят в вузе.

Свои цифровые экосистемы функционируют и в других вузах Самарской области. К примеру, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) есть проект «Мой цифровой университет». Он позволяет студентам получать необходимые справки и другие услуги в порядке электронной очереди.

По словам ректора Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Вадима Ружникова, вуз одним из первых в России полностью перешел на отечественную операционную систему. «В университете развиваются сервисы: личный кабинет студента, преподавателя, электронное расписание. Планы нагрузки и отчеты преподавателя также формируются в электронном виде. Университет готовит к полноценному запуску цифровую платформу, которая позволит всем ребятам, поступающим на первый курс, посредством выбрать индивидуальную образовательную траекторию. В следующем году надеемся, что удастся полноценно реализовать использование нейросетевых технологий для помощи в формировании индивидуальных траекторий, а также для выявления аномалий в образовательном процессе»,— говорит Вадим Ружников.

Ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир Богатырев в прошлом году говорил, что практически все процессы в университете переведены в цифровой формат. По его словам, «создана среда цифровых сервисов, которые помогают решить любую задачу, накапливать и анализировать данные, принимать управленческие решения». У каждого студента и сотрудника университета сегодня есть свой личный цифровой кабинет. Приемная кампания также осуществляется в цифровом формате. К 2030 году университет должен стать еще более цифровым, включая весь документооборот и арсенал принятия управленческих решений. Владимир Богатырев отметил, что планируется использовать искусственный интеллект для анализа данных и внедрять образование технологии виртуальной дополненной реальности и геймификацию.

Развивают ИТ-направления

Многие университеты в регионе сами формируют базу для технологического развития, усиливая обучение по ИТ-направлениям. Например, в текущем году в 25 вузах Самарской области запланировано 10029 бюджетных мест и 69 684 платных места по 1140 различным специальностям. В 16 вузах обучение предусмотрено по 146 ИТ-направлениям.

Количество мест в вузах по цифровых специальностям растет из года в год, утверждают в учебных заведениях. «Освоение цифровых компетенций обучающимися в СамГМУ по медицинским специальностям способствует трансформации университета в медицинский технологический университет», — говорит руководитель проекта «Цифровая кафедра» СамГМУ Олег Немчинов.

В СамГМУ обучение по ИТ-направлениям ведется в Передовой медицинской инженерной школе и в Институте социально-гуманитарного и цифрового развития медицины. В Передовой медицинской инженерной школе готовят специалистов по направлению «Информатика и вычислительная техника» в магистратуре. В Институте социально-гуманитарного и цифрового развития медицины действует программа специалитета «Медицинская кибернетика», а также осуществляется профессиональная переподготовка по программе «Цифровая инженерия в здравоохранении».

Основы информационных технологий преподают и на других направлениях, не связанных с ИТ-специальностями. Так, в прошлом году в СамГМУ расширили программы подготовки специалитета. В каждую из них включен сквозной курс по информационным технологиям.

В основе всех них предусмотрены модули по комплексным медицинским информационным системам, цифровой инженерии здравоохранения, программированию в медицинских приложениях, телемедицине, инженерии искусственного интеллекта в медицине, трансформации здравоохранения в цифровой экономике.

Высокую востребованность среди абитуриентов к ИТ-направлениям отмечают в СамГТУ. «Спрос абитуриентов на направления подготовки в области информационных технологий в Самарском политехе традиционно высок. В настоящее время в институте автоматики и информационных технологий университета открыты 13 направлений подготовки бакалавриата и 9 направлений магистратуры. В 2025 году институт подготовил более 400 выпускников IT-направлений», — сообщают в университете.

Также в институте автоматики и информационных технологий появляются новые образовательные продукты. За последние годы выделяются образовательные программы по робототехнике и информационной безопасности.

В 2025-2029 Политех планирует открытие новых программ в сферах искусственного интеллекта, облачных технологий, квантовых коммуникаций, технологии больших данных и киберфизических систем по направлениям подготовки: «Мехатроника и робототехника» и «Компьютерная безопасность».

«К 2030 году планируется создание нескольких учебно-практических центров на базе предприятий-партнеров Самарского политеха, где студенты смогут работать над реальными проектами. В настоящее время к образовательному процессу подключены ведущие специалисты крупных IT-компаний», — прокомментировали в СамГТУ.

Совместно с НИУ «Высшая школа экономики» Самарский политех подключился к проекту «Цифровые ассистенты», позволяющем вовлечь студентов в процесс цифровой трансформации вуза. В целях ранней профориентации в университетском Доме научной коллаборации им. Н.Н. Семенова открыты курсы по Python, 3D-моделированию и цифровому дизайну для школьников.

Как рассказали в ПГУТИ, в 2024-2025 учебном году в университете обучалось более 4200 студентов по ИТ-направлениям. Всего реализуется 20 направлений подготовки, связанных с ИТ-направлениями. Начиная с 2025-2026 учебного года будут реализованы семь новых образовательных программ по пяти направлениям.

Мнение

Сергей Одобеску, директор Института цифрового развития СамГМУ:

«Цифровая трансформация — это постоянный процесс, требующий дальнейшего развития и совершенствования. Перспективы дальнейшей цифровизации включают расширение функциональных возможностей существующих систем, повышение уровня цифровой грамотности сотрудников и продолжение технического переоснащения университета».

Евгений Чернов